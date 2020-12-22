Кямиль Зейналлы досрочно освобожден

Популярный спортсмен, фитнес-тренер Кямиль Зейналлы освобожден досрочно.

Как передает Day.Az об этом тренер поделился в своем аккаунте в социальной сети.

К.Зейналлы сообщил, что сегодня он вышел на свободу по решению Гянджинского Апелляционного суда.

Отметим, что К.Зейналлы был задержан несколько дней назад за попытку проехать на освобожденные от оккупации территории. Он был признан виновным по статье 535.1 ("Умышленное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка") Кодекса об административных правонарушениях и арестован на один месяц решением Гейгельского районного суда.