https://news.day.az/society/1300828.html Кто будет вакцинироваться первым? - отвечает Рамин Байрамлы
Кто будет вакцинироваться первым? - отвечает Рамин Байрамлы
Вакцинироваться от COVİD-19 в первую очередь будут лица, входящие в группу риска.
Об этом в интервью "Real TV" сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.
По его словам, единственный путь избавления от пандемии - это вакцинация.
Добавив, что для информирования населения будут подготовлены и розданы многочисленные материалы просветительского характера, Байрамлы напомнил, что вакцинация будет бесплатной.
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