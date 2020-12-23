Кто будет вакцинироваться первым?

Вакцинироваться от COVİD-19 в первую очередь будут лица, входящие в группу риска.

Об этом в интервью "Real TV" сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, единственный путь избавления от пандемии - это вакцинация.

Добавив, что для информирования населения будут подготовлены и розданы многочисленные материалы просветительского характера, Байрамлы напомнил, что вакцинация будет бесплатной.