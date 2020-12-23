Отменят ли SMS-разрешения перед Новым годом?

Как сообщалось, 22 декабря в Азербайджане зарегистрировано 2284 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4392 человека прошли курс лечения и освобождены, 41 человек скончался. Если это снижение продолжится, можно ли на следующей неделе в Азербайджане отменить систему "SMS-разрешение"?

Как передает Day.Az, в беседе с Sonxeber.az депутат Мушфиг Джафаров сказал, что недавнее снижение численности зараженных обнадеживает:

"Количество ежедневных заражений уже снизилось с 4000 до 2000. Это очень хороший результат. Если снижение продолжится, количество ежедневных заражений может упасть до трехзначных цифр. Сложно сказать об отмене SMS-разрешений, потому что следующая неделя - праздничная. Было бы неправильно смягчать карантин перед праздником, потому что люди на праздники ходят друг к другу в гости. Конечно, этого нельзя допускать "

"Заражение одного человека может заразить людей массово. После 18 января вопрос SMS разрешений будет рассмотрен. Система разрешений по SMS может быть отменена в зависимости от ситуации. Конечно, при соблюдении правил. Но в крупных городах и регионах пока рано идти на смягчение карантина. Количество заражений должно быть снижено минимум до трех цифр"- сказал он.