В Азербайджане списали долги за газ почти 9 тыс. семей

Согласно информации, распространенной ПО "Азеригаз", у 8 772 семей вынужденных переселенцев, временно проживающих в объектах, не обеспечиваемых природным газом в индивидуальном порядке, по состоянию на 24 ноября этого года возникли долги на общую сумму 9 560 769 манатов из-за того, что они не оплатили стоимость газа, использованного сверх установленного государством лимита (на каждого члена семьи в месяц 35 кубометров).

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, комитет ежемесячно и полностью оплачивает ПО "Азеригаз" стоимость газа, потребляемого по установленному лимиту 7189 семьями вынужденных переселенцев, временно проживающих в объектах, не обеспечиваемых природным газом в индивидуальном порядке.

Указанная задолженность возникла вследствие потребления вынужденными переселенцами природного газа сверх установленного лимита с 1 января до 24 ноября этого года.

В госкомитете не выделены бюджетные средства для оплаты стоимости газа, потребленного вынужденными переселенцами сверх установленного лимита.