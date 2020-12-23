https://news.day.az/society/1300868.html США включили Азербайджан в список стран, полностью обеспечивающих свободу религии
США включили Азербайджан в список стран, полностью обеспечивающих свободу религии
США включили Азербайджан в список стран, полностью обеспечивающих свободу религии.
Международная комиссия по свободе религии США опубликовала заявление в связи с ситуацией с религиозной свободой в мире, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с религиозными структурами.
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