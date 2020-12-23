https://news.day.az/society/1300879.html Утвержден генплан города Гёйчай
Утвержден генплан города Гёйчай
Утвержден Генплан по развитию города Гёйчай до 2035 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Он разработан Государственным главным проектным институтом "Азгоспроект" ("Azərdövlətlayihə") по заказу Госкомитета по градостроительству и архитектуре.
В генплане учтены жилищный фонд городского населения по предусмотренным годам, территории под социальные, культурные объекты и объекты бытовых услуг, сохранен принцип проживания с учетом сохранения природного ландшафта и территориальных зон в соответствии с развитием города.
Также учтено расширение транспортной системы и сисемы инженерно-коммуникационного обеспечения, составляющих инфраструктуру города.
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