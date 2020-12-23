https://news.day.az/society/1300883.html Скончался лидер азербайджанской диаспоры в России Фазиль Гурбанов
Скончался лидер азербайджанской диаспоры в России Фазиль Гурбанов
Скончался лидер азербайджанской диаспоры в России академик Фазиль Гурбанов.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил советник Ф.Гурбанова Кямран Рустамов.
По его словам, Ф.Гурбанов умер прошлой ночью в 03.00 в больнице, где проходил лечение от коронавируса.
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