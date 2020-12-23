Скончался лидер азербайджанской диаспоры в России Фазиль Гурбанов

Скончался лидер азербайджанской диаспоры в России академик Фазиль Гурбанов.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил советник Ф.Гурбанова Кямран Рустамов.

По его словам, Ф.Гурбанов умер прошлой ночью в 03.00 в больнице, где проходил лечение от коронавируса.