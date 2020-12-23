В Азербайджан доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Израиля

В рамках сотрудничества между Израилем и Азербайджаном в области медицины посольство Израиля в Азербайджане передало нашей стране первую часть медицинского оборудования.

Как сообщает Day.Az, временный поверенный в делах Дорон Пэер передал медицинское оборудование заведующему отделом по международному сотрудничеству и протоколам Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), главному специалисту по протоколу отдела Рамину Бурджалиеву.

"Посольство Израиля инициирует более интенсивное медицинское и гуманитарное сотрудничество с правительством Азербайджана. Сегодня посольство через TƏBİB обеспечило больницы Азербайджана передовым медицинским оборудованием. Эта помощь была предоставлена ​​в дополнение к скорой медицинской и гуманитарной помощи, оказанной в октябре в Гяндже и Баку. Через несколько недель посольством будет передано еще больше медицинского оборудования", - сказал Дорон Пэер.

Он подчеркнул, что 2020 год был трудным для системы здравоохранения Азербайджана из-за продолжающейся глобальной пандемии и вооруженного конфликта, в результате которого были ранены тысячи людей. Укрепление гуманитарного сотрудничества с Азербайджаном не является чем-то необычным для Израиля, потому что друзья всегда вместе, особенно в такие непростые времена.

"Готовясь к 2021 году, мы ожидаем расширения сотрудничества между нашими странами в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами и ирригацией, а также в таких сферах, как инфраструктура, инновации, здравоохранение, интеллектуальное городское планирование и многое другое.

Посольство Израиля желает дружественному азербайджанскому народу здоровья, мира и благополучия в наступающем новом году!", - добавил Дорон Пэер.

Отметим, что TƏBİB были переданы три коагулятора 400 HP TOUCH, LED и шесть 12-канальных аппаратов ЭКГ Cardioline ECG200S 80609274.