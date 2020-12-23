Азербайджанские солдаты танцуют "Яллы" на Джыдыр дюзю

Для азербайджанских солдат, несущих службу в освобожденном от армянских оккупантов древнем азербайджанском городе Шуша, на Джыдыр дюзю, прошел концерт, сообщает Day.Az. Прозвучали народные песни, солдаты вместе дружно исполнили азербайджанский народный танец "Яллы", прозвучал мугам "Баяты Шираз" и другие композиции.

Легендарная Джыдыр дюзю (поле для скачек) в Шуше с ее неповторимой и уникальной природой находится на краю головокружительной пропасти Дашалты и известной крутой лестницы "гырх пиллекян" (сорок ступеней), ведущей к реке Дашалты. Здесь раньше соревновались знаменитые Карабахские скакуны. Соревнования на этом поле устраивали несколько веков, здесь можно было увидеть лучших карабахских коней, что привлекало не только местных жителей, но и зарубежных путешественников. Эта местность была также излюбленным местом для художников, которые запечатлели ее в своих работах.

Напомним, что после более 28-летней армянской оккупации Шуша освобождена 8 ноября.