Азербайджанский военнослужащий спас товарища во время боя

В Сети размещено еще одно архивное видео Второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в Телеграм, наш раненый в руку военнослужащий пытается вытащить своего товарища (более тяжело раненого) и довести до пункта медицинской помощи.