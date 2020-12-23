https://news.day.az/society/1300979.html Азербайджанский военнослужащий спас товарища во время боя - АРХИВНОЕ ВИДЕО
Азербайджанский военнослужащий спас товарища во время боя - АРХИВНОЕ ВИДЕО
В Сети размещено еще одно архивное видео Второй Карабахской войны.
Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в Телеграм, наш раненый в руку военнослужащий пытается вытащить своего товарища (более тяжело раненого) и довести до пункта медицинской помощи.
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