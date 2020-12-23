С 1 января в Азербайджане начнется внедрение обязательного медстрахования

С 1 января 2021 года в Азербайджане начнется второй этап внедрения обязательного медицинского страхования.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, еще 36 городов и районов страны - Гянджа, Нафталан, Ширван, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гедабек, Дашкесан, Самух, Гейгель, Геранбой, Ходжалы, Бейлаган, Ходжавенд, Агджабеди, Лачин, Барда, Физули, Агдам, Тертер, Кельбаджар, Астара, Лянкяран, Лерик, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабад, Нефтчала, Билясувар, Джебраил, Сальян, Имишли, Саатлы, Сабирабад и Гаджигабул присоединятся к системе обязательного медицинского страхования.

Было отмечено, что на последнем третьем этапе, начиная с 1 апреля 2021 года, население Баку, Сумгайыта, Абшерона, Ханкенди, Губадлы, Зангилана и Шуши будет охвачено обязательным медицинским страхованием.