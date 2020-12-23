На карантинном посту задержали больного COVID-19

Полицейские задержали на карантинном посту инфицированного COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, во время проверки выяснилось, что водитель автомобиля марки Kia, житель Агдамского района Физули Алиев, инфицирован коронавирусом.

На место происшествия была привлечена бригада скорой помощи, которая доставила нарушителя домой.

По факту ведется расследование.