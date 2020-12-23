https://news.day.az/society/1301011.html В Азербайджане выявлено еще 2334 случая заражения коронавирусом, 4461 человек вылечился - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2334 случая заражения коронавирусом, 4461 человек вылечился - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2334 случая заражения коронавирусом, 4461 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
46 пациентов с коронавирусом скончались.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре