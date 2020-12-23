В Азербайджане выявлено еще 2334 случая заражения коронавирусом,

В Азербайджане выявлено еще 2334 случая заражения коронавирусом, 4461 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

46 пациентов с коронавирусом скончались.