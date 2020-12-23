В "Белом городе" в Баку построены еще 11 автодорог протяженностью 2460 м

В рамках проектов по дорожной инфраструктуре в "Белом городе" в Баку (Baku White City) Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана построены еще 11 разнопрофильных автомобильных дорог общей протяженностью 2460 метров.

Как сообщили Day.Az, в рамках работ было построены 4- и 2-полосные дороги на разных улицах города.

На этих улицах проведено 220 тысяч кубометров земляных работ, построено новое дорожное полотно, а также проложены все необходимые подземные коммуникации. Завершены работы по укладке трехслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 27 см на площади 16 тысяч квадратных метров.

В рамках проекта на улицах построено 16 тысяч квадратных метров тротуаров, а на них уложено 18 тысяч квадратных метров брусчатки. Вдоль тротуаров и дорожных развязок было уложено 7500 погонных метров гранитно-мраморной мостовой. Кроме того, вдоль дорог (на тротуарах) посажено более 350 деревьев различных видов.

Одноименная центральная улица, на которой находится площадь Карабахские кони, образует 2-километровую беспрепятственную пешеходную аллею от проспекта Бабека на севере, вдоль площади Фонтанов и пешеходного перехода над проспектом Нобеля до бульвара Белого города. Открытие улицы обеспечит еще один удобный проезд из Белого города к проспекту Бабека.

В Агентстве напомнили, что на сегодняшний день в рамках проектов дорожной инфраструктуры Baku White City построено и сдано в эксплуатацию в общей сложности 12,7 километров дорог. В целом, на первом этапе проекта, в "Белом городе" будет построено 63 пересекающихся между собой дороги общей протяженностью 22,4 километра и шириной от 16 до 47 метров. Дороги состоят из двух, четырех и шести полос движения шириной 3,5 метра каждая, а ширина тротуаров составляет три, шесть и 10 метров.