Азербайджанский врач о возможности заражения новым вирусом, переболевшим коронавирусом

Директор НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова Адиль Аллахвердиев рассказал о вероятности заражения новой формой COVID-19 у лиц, переболевших коронавирусом.

Как сообщил Trend директор НИИ, у некоторых людей, переболевших COVID-19, вырабатываются антитела к вирусу, передает Day.Az.

"Эти антитела с большой вероятностью блокируют проникновение в организм не мутировавшие вирусы, но против новой формы коронавируса они могут быть не столь эффективными", - подчеркнул Адиль Аллахвердиев.

Специалист также рассказал о механизме мутации и процессах, происходящих в этом случае.

"В структуре вируса наиважнейшей составляющей является spike-протеин (S-белок). В процессе мутации изменения происходят именно в этом белке. Следовательно, даже если новый вирус попадет в организм, антитела, все еще находящиеся в нём, в какой-то мере предотвратят его, подавив большую составляющую вируса. Потому что никаких изменений в других антигенных структурах вируса нет", - добавил Адиль Аллахвердиев.