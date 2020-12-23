Минобразования и ГЭЦ об изменении группы специальностей «Международные отношения» и «Регионоведение»

Министерство образования и Государственный экзаменационный центр сообщают, что на основании совместных предложений подготовлен проект решения по изменению группы специальностей "Международные отношения" и "Регионоведение" и представлен на согласование в соответствующие органы исполнительной власти.

Как сообщили Day.Az в министерстве, проект решения предусматривает перевод лиц, желающих получить образование по специальностям "Международные отношения" и "Регионоведение", со II группы специальностей на III группу специальностей с учетом соответствующих знаний и навыков.

В случае принятия решения указанное изменение не коснется абитуриентов, подавших документы для поступления в высшие учебные заведения в 2021-2022 учебном году. Изменение коснется абитуриентов, подавших документы в высшие учебные заведения в 2022-2023 учебном году.