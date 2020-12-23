Надо ли повторно обращаться гражданам, ранее получившим 190 манатов?

Для получения 190 манатов нет необходимости в повторном обращении граждан, получившим эту выплату за прошедший период текущего года.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Оплата будет производиться единовременно и перечисляться на банковские карты. После перечисления средств гражданам посредством sms будет отправлено официальное уведомление об этом.