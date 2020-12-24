https://news.day.az/society/1301121.html Расписание телеуроков на 24 декабря
Расписание телеуроков на 24 декабря
Объявлено расписание телеуроков для школьников на 24 декабря в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке Министерства образования на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Минобразования.
Кроме того, их можно посмотреть на YouTube-канале ведомства, в аккаунте видеоуроков в Facebook, а также на странице телеканала Təhsil.
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