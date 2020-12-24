Состояние главреда АМИ Trend Руфиза Хафизоглу оценивается как клинически тяжелое

Состояние здоровья главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться тяжелым.

Об этом в четверг сказал Trend врач клиники, в которой находится на лечении Руфиз Хафизоглу, передает Day.Az.

По его словам, давление и температура у Хафизоглу нормальные: "Но функции легких пока не восстановились. Сатурация составляет 55% с оксигенацией в 96%. Интенсивное лечение продолжается, состояние пациента оценивается как клинически тяжелое".

Напомним, что несколько дней назад Руфиз Хафизоглу заразился коронавирусом. После ухудшения состояния здоровья он был госпитализирован в медучреждение "Ени клиника".