Завтра в Баку ожидается мокрый снег

Обнародован прогноз погоды на 25 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, ночью местами будет мокрый снег. Порывистый северо-западный ветер днем постепенно стихнет.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 1-3, днем 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью - 75-85%, днем - 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный. Временами ожидается туман, западный ветер местами усилиться. Температура воздуха составит ночью от -1 до +3, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью -5-10 мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза. Ожидается гололедица на дорогах.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренный ветер хазри и влажность, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.