Когда в Азербайджане могут разрешить свадьбы?

Из-за пандемии коронавируса свадьбы в Азербайджане запрещены вот уже как 10 месяцев. Вакцинация против коронавируса уже началась в Великобритании и других странах. Ожидается, что вакцинация в Азербайджане начнется в начале следующего года. Кроме того, количество ежедневных заражений уменьшается с каждым днем. Таким образом, число инфицированных в Азербайджане снизилось с 4000 до 2000 человек. Если количество заражений продолжит снижаться, можно ли будет разрешить проведение свадеб с участием 35-50 человек после марта?

Как передает Day.Az, в беседе с Sonxeber.az профессор Адиль Гейбулла сказал, что этот вопрос будет зависеть от ситуации:

"Как только цепочка заражений будет прервана, эпидемиологическая ситуация в стране существенно изменится. Я думаю, что после марта свадьбы, вероятно, будут разрешены при условии, что будет приглашаться меньше людей. В Германии и других странах приняты очень строгие карантинные меры. Новый тип коронавируса легко может передаваться в другие страны. Важно применять режим карантина, и люди должны соблюдать правила. Запрет на свадьбы и массовые мероприятия - это шаг государства для защиты нашего народа".