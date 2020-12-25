https://news.day.az/society/1301237.html В Баку у женщины-наркоторговца изъято 5 кг героина
В Баку у женщины-наркоторговца изъято 5 кг героина
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, задержана подозреваемая в незаконном обороте наркотиков жительница Баку П.Алиева.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, при личном обыске у нее было обнаружено и изъято 1 кг героина, 870 г метамфетамина, при обыске ее дома, расположенного на улице А.Ахмедова в Ясамальском районе, было обнаружено и изъято 3 кг 709 г героина, более 2 кг метамфетамина и 2 ед. электронных весов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре