В Грузии застрелили двоих азербайджанцев

В Грузии в городе Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы, были застрелены двое этнических азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, оба пострадавших - мужчины среднего возраста. Они были застрелены из огнестрельного оружия неизвестным лицом (лицами), когда возвращались с поминок.

Пострадавшие были госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники МВД Грузии, ведется расследование.