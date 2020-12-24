https://news.day.az/society/1301243.html В Грузии застрелили двоих азербайджанцев
В Грузии застрелили двоих азербайджанцев
В Грузии в городе Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы, были застрелены двое этнических азербайджанцев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, оба пострадавших - мужчины среднего возраста. Они были застрелены из огнестрельного оружия неизвестным лицом (лицами), когда возвращались с поминок.
Пострадавшие были госпитализированы.
На место происшествия привлечены сотрудники МВД Грузии, ведется расследование.
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