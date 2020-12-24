Прихожане русской православной церкви Гянджи связали для солдат шерстяные носки

Азербайджан всегда был толерантной и мультикультуральной страной, где сыздавна все народы, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья. Это в очередной раз доказало межнациональное единство, проявленное в ходе 44-дневной второй Карабахской Отечественной войны. Каждый старается на своём поприще во имя страны и наших героических воинов, продолжающих нести службу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Еще одной значимой акцией отметились прихожане русской православной церкви в Гяндже, которые своими руками связали шерстяные носки и отправили на передовую азербайджанским военнослужащим.

Александро-Невская церковь - православный храм в городе Гянджа, построенный в 1887 году. Службы в храме совершаются по субботним и воскресным дням, а также в дни православных праздников. Среди существующих православных храмов Азербайджана эта церковь является одной из наиболее старинных (вторая по времени сооружения после Михайло-Архангельского храма города Баку). Она входит в Национальный реестр памятников истории Азербайджана. Настоятель - иерей Варфоломей Сотников.