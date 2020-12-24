В Баку завершаются работы по ремонту улиц и дорог

В Хазарском районе города Баку завершаются работы по ремонту улиц и дорог общей протяженностью 52,4 километра, сообщили Day.Az в государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

По данным агентства, ГААДА осуществило капитальный ремонт улиц и дорог общей протяженностью 18 километров на территории поселков Бина, Бузовна, Гала, Мардакян, Шаган, Шувелан и Тюркан Хазарского района.

Кроме того, завершаются ремонтные работы на улицах и дорогах протяженностью 34,4 километра в поселках Бина, Туркан и Зиря вышеуказанного района.

Агентство отметило, что ремонтные работы велись в основном на улицах и дорогах, которые длительное время эксплуатировались без капитального ремонта.

"В поселке Бина Хазарского района на внутренних улицах жилых массивов "Сюдчюлюк", "Атчылыг" и "Рамана", а также на улицах Бабека и Мусабекова общей протяженностью 1,4 километра, в поселке Туркан по улице Ханлар протяженностью 8,9 километров, по улицам вокруг туберкулезного санатория и внутренних улицах совхоза виноградарства, а в поселке Зиря близятся к завершению ремонтные работы на улицах жилых массивов "Сюдчюлюк" и некоторых других общей протяженностью 11,6 километров", - говорится в сообщении агентства.

Отметим, что ремонтные работы на указанных территориях проводятся под контролем руководства государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" Азербайджана.

Напомним, что на основании распоряжений и поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева в течение 2019 года агентством был проведен ремонт улиц и дорог общей протяженностью 51 километр в поселках Бина, Бузовна, Гала, Мардакян, Шаган, Шувелан, Туркан и Дюбенди Хазарского района города Баку.