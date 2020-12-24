В Азербайджане забор обрушился на газопровод,

В поселке Масазыр Абшеронского района забор частного дома обрушился на газопровод.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", в результате труба диаметром 89 мм пришла в непригодное состояние. 

Около 500 абонентам временно приостановлена подача газа.