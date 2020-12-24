https://news.day.az/society/1301319.html В Азербайджане забор обрушился на газопровод, 500 домов остались без газа
В Азербайджане забор обрушился на газопровод, 500 домов остались без газа
В поселке Масазыр Абшеронского района забор частного дома обрушился на газопровод.
Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", в результате труба диаметром 89 мм пришла в непригодное состояние.
Около 500 абонентам временно приостановлена подача газа.
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