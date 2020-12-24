В Азербайджане выявлено еще 1 850 случаев заражения коронавирусом, 4 226 человек вылечились, 40 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 210 061 факт заражения коронавирусной инфекцией, 155 886 человек вылечились, 2 380 скончались, число активных больных - 51 795. За последние сутки проведено 13 034, за прошедшее время - 2 115 991 тест на коронавирус.