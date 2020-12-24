Госслужба по призыву на военную службу обратилась к призывникам

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) обратилась к призывникам.

Как сообщили Day.Az в Службе, в обращении говорится, что призывники будут призваны на срочную действительную военную службу с 1 по 30 января 2021 года.

Им будет предоставлена информация о местах службы, куда они определены для прохождения срочной действительной военной службы. Если они призваны местными управлениями, отделами и подразделениями службы, где состоят на воинском учете, им необходимо явиться по месту назначения.

Призывников просят соблюдать решения и рекомендации оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, требования особого карантинного режима, правила самоизоляции и санитарно-гигиенические правила.