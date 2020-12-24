https://news.day.az/society/1301345.html Дорожная полиция обратилась к гражданам
Дорожная полиция обратилась к гражданам
Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам.
В обращении, поступившем в Day.Az из управления, содержится просьба к водителям обратить внимание на техническую исправность своих транспортных средств во избежание аварий и других нежелательных явлений на дорогах в связи с резким ухудшением погодных условий.
Пешеходов просят не выходить на проезжую часть и переходить дорогу только по пешеходным переходам.
"Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать правила для того, чтобы не подвергать угрозе свою жизнь и жизни окружающих", - говорится в обращении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре