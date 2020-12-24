Дорожная полиция обратилась к гражданам

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам.

В обращении, поступившем в Day.Az из управления, содержится просьба к водителям обратить внимание на техническую исправность своих транспортных средств во избежание аварий и других нежелательных явлений на дорогах в связи с резким ухудшением погодных условий.

Пешеходов просят не выходить на проезжую часть и переходить дорогу только по пешеходным переходам.

"Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать правила для того, чтобы не подвергать угрозе свою жизнь и жизни окружающих", - говорится в обращении.