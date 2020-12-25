https://news.day.az/society/1301406.html Информация о вооруженном армянине в Евлахе не соответствует действительности - МВД
Информация о вооруженном армянине в Евлахе не соответствует действительности - МВД
Распространенное сегодня в социальных сетях видео об обнаружении в селе Ковар Евлахского района вооруженного мужчины-армянина не соответствует действительности.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Отмечается, что Евлахское РОП провело расследование с целью установления личности человека, обнаруженного жителями села. В ходе расследования было установлено, что им является житель Евлаха РА., страдавший психическим заболеванием. При задержании у него были изъяты две непригодные для использования ручные гранаты. Мужчина был доставлен в психиатрический диспансер для продолжения лечения.
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