Информация о вооруженном армянине в Евлахе не соответствует действительности

Распространенное сегодня в социальных сетях видео об обнаружении в селе Ковар Евлахского района вооруженного мужчины-армянина не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Отмечается, что Евлахское РОП провело расследование с целью установления личности человека, обнаруженного жителями села. В ходе расследования было установлено, что им является житель Евлаха РА., страдавший психическим заболеванием. При задержании у него были изъяты две непригодные для использования ручные гранаты. Мужчина был доставлен в психиатрический диспансер для продолжения лечения.