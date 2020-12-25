Наши соотечественники в России находятся рядом с Азербайджанским государством

Наши соотечественники, проживающие за рубежом, продолжают осуществляемые во время 44-дневной Отечественной войны акции поддержки нашего государства, армии, членов семей героически погибших шехидов и раненых военнослужащих.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, наши земляки, живущие в России, как и в других странах, проявляют в этом деле особую активность. Они оказали помощь семьям шехидов и гази, как напрямую, так и через Фонд поддержки азербайджанской диаспоры и Фонд помощи Вооруженным силам. Только в период 44-дневной Отечественной войны наши соотечественники, проживающие в России, оказали поддержку нашей стране на сумму 1,6 миллиона манатов (в различных валютах: 1.470.779,74 AZN, 5492 долларов США, 5.046.764 рублей).

Кроме того, по инициативе наших соотечественников для раненых и инвалидов - гази из России в Азербайджан поступили 2 хирургических аппарата Dermatom и комплект из дополнительных запчастей, 92 аппарата Илизарова. В ближайшие дни в Баку будут доставлены 566 инвалидных колясок, приобретенных нашими соотечественниками в России.

Отметим, что наши соотечественники за рубежом, сердца которых всегда бьются в унисон с исторической родиной, в течение 44-дневной Отечественной войны продемонстрировали всему миру активную деятельность, неповторимое единство и сплоченность азербайджанской диаспоры. Наша диаспора, осуществляющая системную и организованную деятельность, еще раз заявила мировой общественности, что однозначно находится рядом с Азербайджанским государством.