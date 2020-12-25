В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано на улице Шарифзаде.

По сообщению, автомобили марок Hyundai и Mercedes врезались в пассажирский автобус Hyundai. В результате аварии тяжелые телесные повреждения получили Мамедли Фазиль Ахмед оглы 1993 года рождения, и Меликзаде Зейналабдин Малик оглы 1971 года рождения, Абдулрахманов Орхан Габил оглы 1996 года рождения, и Садыгова Мехин Фаиг гызы 2001 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в Городскую клиническую больницу № 3.

По словам врачей, кроме Меликзаде, все остальные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Очевидцы сообщают, что в момент аварии светофор находился в неисправном состоянии.