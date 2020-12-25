https://news.day.az/society/1301436.html В Баку Porsche совершил аварию
В Баку Porsche совершил аварию
Утром в Баку было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.
Авария произошла на проспекте Азадлыг, недалеко от станции метро.
По предварительной информации, автомобиль марки Porsche Panamera, не справившись с управлением, врезался в бордюр, а затем выехал на лужайку.
Сообщений о пострадавших в результате аварии нет.
Day.Az представляет фотографии с места происшествия, распространенные в социальных сетях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре