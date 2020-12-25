В Баку Porsche совершил аварию

Утром в Баку было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на проспекте Азадлыг, недалеко от станции метро.

По предварительной информации, автомобиль марки Porsche Panamera, не справившись с управлением, врезался в бордюр, а затем выехал на лужайку.

Сообщений о пострадавших в результате аварии нет.

Day.Az представляет фотографии с места происшествия, распространенные в социальных сетях.