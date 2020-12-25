https://news.day.az/society/1301437.html В Азербайджане в общественных местах задержаны еще 17 больных COVID-19
В Азербайджане в общественных местах задержаны еще 17 больных COVID-19
В Азербайджане продолжаются меры в сфере контроля за соблюдением противоэпидемического и карантинного режима, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Накануне сотрудники органов внутренних дел задержали в общественных местах 17 больных COVID-19, покинувших места проживания. Они были возвращены домой.
В отношении 10 из них возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК Азербайджана.
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