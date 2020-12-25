https://news.day.az/society/1301449.html МЧС Азербайджана приняло гуманитарную помощь МЧС России - ВИДЕО
МЧС Азербайджана приняло гуманитарную помощь МЧС России - ВИДЕО
24 декабря Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана приняло очередной караван гуманитарной помощи, направленный Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ, на Бардинской железнодорожной станции, расположенной на территории Бардинского района.
Как сообщает Day.Az, гуманитарная помощь из 9 вагонов состоит в основном из строительных материалов, технического и бытового оборудования.
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