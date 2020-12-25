Будьте внимательны при выборе защитной маски

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком обратилась к потребителям.

Как сообщили Day.Az, в обращении граждан просят быть внимательными при выборе защитной маски.

Отмечается, что все типы продаваемых в стране масок (местного производства и импортируемых) должны соответствовать требованиям стандартов AZS 884:2020 (EN 14683:2014) и AZS 885:2020 (149:2001+А1:2009).

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком рекомендует потребителям при покупке защитных масок запрашивать у продавца информацию о ее происхождении и соответствующие сертификаты, подтверждающие ее безопасность. Потребители могут обратиться в Государственную службу, если столкнутся со случаями продажи несертифицированных защитных масок неизвестного происхождения.