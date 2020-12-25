https://news.day.az/society/1301484.html Состояние главного редактора АМИ Trend продолжает оставаться стабильно тяжелым
Состояние главного редактора АМИ Trend продолжает оставаться стабильно тяжелым
Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться стабильно тяжелым.
Об этом в пятницу сказал Trend врач клиники, в которую был госпитализирован Хафизоглу, передает Day.Az.
По его словам, температура и давление у пациента нормальные: "Сатурация легких составляет 60% с оксигенацией в 94%. Продолжается интенсивное лечение больного, его состояние расценивается пока как стабильно тяжелое".
Напомним, что днями ранее Хафизоглу заразился коронавирусом и в тяжелом состоянии был помещен в медучреждение "Ени клиника".
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