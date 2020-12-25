Состояние главного редактора АМИ Trend продолжает оставаться стабильно тяжелым

Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Об этом в пятницу сказал Trend врач клиники, в которую был госпитализирован Хафизоглу, передает Day.Az.

По его словам, температура и давление у пациента нормальные: "Сатурация легких составляет 60% с оксигенацией в 94%. Продолжается интенсивное лечение больного, его состояние расценивается пока как стабильно тяжелое".

Напомним, что днями ранее Хафизоглу заразился коронавирусом и в тяжелом состоянии был помещен в медучреждение "Ени клиника".