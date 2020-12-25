https://news.day.az/society/1301486.html Арестован племянник Зейнаб Ханларовой
Арестован племянник Зейнаб Ханларовой
Задержан сын сестры бывшего депутата, народной артистки Зейнаб Ханларовой Дашгын Насиров, скрывавшийся от следствия.
Как сообщает Day.Az, Насиров был задержан в результате проведенной правоохранительными органами операции и передан следствию.
В пресс-службе МВД подтвердили факт.
Отметим, что Насиров по поддельным документам продал земельные участки проживающих в поселке Туркан 91-летней Хумары Шабановой и 81-летней Азизаханым Атаевой.
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