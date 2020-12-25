Арестован племянник Зейнаб Ханларовой

Задержан сын сестры бывшего депутата, народной артистки Зейнаб Ханларовой Дашгын Насиров, скрывавшийся от следствия.

Как сообщает Day.Az, Насиров был задержан в результате проведенной правоохранительными органами операции и передан следствию.

В пресс-службе МВД подтвердили факт.

Отметим, что Насиров по поддельным документам продал земельные участки проживающих в поселке Туркан 91-летней Хумары Шабановой и 81-летней Азизаханым Атаевой.