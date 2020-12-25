Завершается первый этап строительства двух автодорог в освобожденном Карабахе

Завершается первый этап строительства двух автомобильных дорог на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли, передает Day.Az.

По его словам, это дороги Тертер-Суговушан и Суговушан-Талыш: "Протяженность дороги Тертер-Суговушан составляет 21 км, Суговушан-Талыш - 8 км. Строительные работы на обеих дорогах ведутся ускоренными темпами. В ближайшие дни завершится первый этап работ. В данный момент завершается укладка бетонного покрытия".

Наджафли добавил, что второй этап строительства стартует в начале следующего года: "Если погодные условия позволят, в начале следующего года стартует второй этап, и обе дороги будут за короткое время построены".