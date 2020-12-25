Коммунальные услуги должны стать бесплатными для этих граждан

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса заместитель председателя парламентского комитета по правам человека Тахир Керимли во время обсуждения пакета бюджета на следующий год предложил предоставлять в будущем пакет бюджета депутатам не в электронном, а в бумажном, книжном формате.

Как сообщает Day.Az, депутат отметил, что вчера председатель ЦБА сказал, что они обеспокоены дефицитом бюджета.

Говоря о зависимости экономики от нефти, Т.Керимли отметил, что семьям шехидов и участников войны свет, газ и вода должны предоставляться бесплатно: "Оплачивать свет, газ и воду указанной категории должны представители исполнительной власти, муниципалитеты, необходимо найти решение данного вопроса".