Завтра в Баку ожидается потепление

Обнародован прогноз погоды на 26 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 0-3, днем 6-8 градусов тепла, в Баку - ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха -70-80%.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается. Временами туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 0-4 градусов мороза, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью -5-10 мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ожидается гололедица на дорогах.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26-27 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.