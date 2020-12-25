Подготовлен отчет о пытках над азербайджанскими пленными

Общественное объединение "Развитие общества и гражданских отношений" подготовило "Предварительный отчет о пытках и плохом обращении с азербайджанскими пленными в армяно-азербайджанской войне".

Отчет представлен азербайджанской общественности, сообщает Day.Az.

Отчет охватывает два периода - начиная с 1988 года по 27 сентября 2020 года, и за период с 27 сентября 2020 года. Он состоит из нескольких частей.

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