https://news.day.az/society/1301560.html Подготовлен отчет о пытках над азербайджанскими пленными
Подготовлен отчет о пытках над азербайджанскими пленными
Общественное объединение "Развитие общества и гражданских отношений" подготовило "Предварительный отчет о пытках и плохом обращении с азербайджанскими пленными в армяно-азербайджанской войне".
Отчет представлен азербайджанской общественности, сообщает Day.Az.
Отчет охватывает два периода - начиная с 1988 года по 27 сентября 2020 года, и за период с 27 сентября 2020 года. Он состоит из нескольких частей.
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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