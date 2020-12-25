Продлен арест экс-главы ИВ Кюрдамира Джейхуна Джафарова

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Кюрдамира Джейхуна Джафарова.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Вусала Тагиева было объявлено решение.

Согласно решению, мера пресечения в виде ареста в отношении Дж.Джафарова продлена.

Отметим, Дж.Джафаров был задержан в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. Он обвиняется по статьям УК 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки группой заговорщиков или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки - совершенное повторно) и 311.3.3 (получение взятки - в крупных размерах).