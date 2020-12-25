Суд не удовлетворил жалобу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на решение суда первой инстанции о продлении избранной меры пресечения в отношении Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района.

Как сообщает Day.Az, он отметил, что на процессе под председательством судьи Кямрана Алекберова жалоба И.Сулейманова не была удовлетворена.

Отметим, несколько дней назад в Насиминском районном суде срок ареста И.Сулейманова продлен на 1 месяц и 13 дней.

Напомним, сожженное тело 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, пропавшей без вести 19 ноября прошлого года, было обнаружено на территории села 6 января этого года. По факту умышленного убийства Н.Гулиевой подозреваемый в совершении этого тяжкого преступления Сулейманов Илькин Ибрагим оглу (1973 г.р.) был задержан и привлечен к следствию.

Были допрошены многочисленные свидетели, назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая, судебно-химическая экспертизы, выполнены другие следственные действия.