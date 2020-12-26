Когда будет возможно посетить освобожденные территории?

По итогам Отечественной войны Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность. Сегодня наших граждан интересует вопрос, когда можно будет посетить освобожденные территории.

Механизм управления и юрисдикция Азербайджана будет распространяться как на семи прилегающих территориях, так и в самом Нагорном Карабахе.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Рамиль Гасан.

"Согласно международному праву весь Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. В соответствии с законом каждый азербайджанец имеет право посещать и жить в любом регионе нашей страны. С этой точки зрения возврат наших беженцев и вынужденных переселенцев в исконные дома начнется в 2021 году после принятия необходимых мер в порядке, предусмотренном законодательством", - пояснил он.

Парламентарий напомнил, что внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Будучи независимым государством, Азербайджан проводит внутреннюю и внешнюю политику в рамках норм международного права. Возвращение на Родину является правом наших граждан, незаконно изгнанных из Нагорного Карабаха. Поэтому азербайджанцы максимально скоро вернутся на свои исконные земли", - заключил Рамиль Гасан.

Абдул Керимханов