Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, до утра 25 декабря на территории страны сохранялись неустойчивые погодные условия, местами наблюдались осадки, в горных и предгорных районах выпал снег.

Высота снежного покрова в Агдере (Ордубад) достигла 37 см, в Кишчае (Шеки) - 35 см, в Сарыбаше (Гах) - 25 см, в Алтыагадже - 24 см, в Грызе, Халтане - 15 см, в Ярдымлы - 14 см, в Шахдаге - 13 см, в Шахбузе,- 10 см, в Дашкесане - 9 см, в Огузе - 8 см, в Загатале - 6 см, в Габале - 5 см, в Шеки, Маразе, Губе - 4 см, в Шаруре, Гядабеке, Гусаре - 3 см, в Садараке - 2 см.

24 декабря северо-западный ветер усилился до 25 м/с в Нефтчале, Баку - до 28 м/с, в Маштаге - до 25 м/с, Аляте, на острове Гум - до 20 м/с, в Пираллахи - до 23 м/с, в Сумгайыте - до 22 м/с, на острове Чилов, Нефтяных Камнях, в Бина - до 18 м/с. По информации со станции "Нефтяные Камни", высота волн достигла 3,8 м.

24 декабря температура воздуха была на 2 градуса ниже климатической нормы, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 5 градусов, в районах Центрального Арана - 5-7 градусов тепла, в горных районах - 1-3 градуса мороза, в Нахчыванской АР - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 0-2 градуса тепла, в районах Центрального Арана - 1-3 градуса тепла, в горных районах - 5-10 градусов мороза, в высокогорье - 13-19 градусов мороза, в Нахчыванской АР - 3-10 градусов мороза.