Вакцинация может быть опасна для этих людей

Обнаружение новой мутированной формы коронавируса в нескольких странах вызвало беспокойство среди граждан. Мутировавший вирус может попасть в нашу страну через пищевые и непродовольственные товары. Однако это не означает, что мутировавший вирус более опасен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель медико-научного комитета при Правлении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), профессор Акиф Гурбанов сказал: "Эта мутация, встревожившая мир, изменила природу вируса и повысила его инфекционность. Азербайджан тоже часть мира, и не исключено, что мутировавший вирус импортирует и в нашу страну".

Вакцины, как единственный эффективный способ избавиться от вируса, поступят в нашу страну в начале следующего года. Сейчас людей больше всего интересует вопрос, какая группа населения будет вакцинирована, а какая - нет. По мнению специалистов, у некоторых пациентов от вакцины возможно развитие побочных эффектов. Вакцинация может быть опасной для людей с туберкулезом, ОРВИ и инсультом.

Профессор внес ясность в данный вопрос: "Если у кого-то есть заболевание и имеется документ, подтверждающий наличие болезни, то это обязательно будет учтено. Также будут учтены факторы о побочных эффектах и противопоказаниях к какой-либо вакцине. Теперь всюду ждут начало вакцинации. На новую вакцину возлагаются большие надежды. Конечно, в первую очередь планируется вакцинировать лиц, которые относятся к группе повышенного риска".

В момент вакцинации у человека не должно быть вирусных или бактериологических инфекций, гриппа или высокой температуры, потому что обычно после вакцинации у человека поднимается температура и он чувствует усталость.