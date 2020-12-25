https://news.day.az/society/1301633.html Обнародован критерий нуждаемости в госбюджете Азербайджана на 2021 год
Обнародован критерий нуждаемости в госбюджете Азербайджана на 2021 год
Обнародован критерий нуждаемости в госбюджете на 2021 год.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в проекте закона "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2021 год", который обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Со следующего года в стране планируется увеличение критерия нуждаемости в среднем на 6,3% или со 160 до 170 манатов.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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