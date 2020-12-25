Обнародован критерий нуждаемости в госбюджете Азербайджана на 2021 год

Обнародован критерий нуждаемости в госбюджете на 2021 год.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в проекте закона "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2021 год", который обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Со следующего года в стране планируется увеличение критерия нуждаемости в среднем на 6,3% или со 160 до 170 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.