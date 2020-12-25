Дорожная полиция обратилась к водителям

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики, сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции с 00:00 14 декабря 2020 года продолжают осуществлять контрольно-профилактические мероприятия на специальных карантинных постах на 52-м километре дороги Баку-Губа, на 31-м километре дороги Баку-Шамахы-Евлах и на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, сотрудники полиции выявляют и возвращают с указанных постов лиц и транспортные средства, пытающиеся проехать через эти посты без соответствующего разрешения, в отношении нарушителей карантинного режима принимаются административные меры.

"Но в ходе проверок выясняется, что некоторые граждане пытаются проехать через посты, получив SMS-разрешение или путем предъявления документов, не дающих оснований для проезда через посты, выехать различными способами с территории городов и районов, в которых имеют постоянную прописку. Это приводит к задержкам в преодолении постов лицами, имеющими соответствующее разрешение, длительным очередям. Просим лиц, не имеющих соответствующего разрешения, воздержаться от прибытия на посты с учетом того, что их не пропустят через эти посты", - отмечается в сообщении.