В минэкологии рассказали об обезвреживании медицинских отходов

"Обезвреживание отходов, образующихся во время пандемии, является важным моментом. Этот процесс начался с самого начала пандемии. Если отходы, которые образуются в период пандемии в медицинских учреждениях или других местах, где пациенты проходят лечение, а также в жилых домах, не будут обезврежены в едином центре, это может привести к дальнейшему распространению инфекции".

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде в прямом эфире "Час эксперта" на официальной странице МЭПР в Facebook.

По его словам, на основании соответствующих контрактов за прошедший период из более 70 предприятий (это основные головные предприятия, они также собирают эти отходы с дочерних предприятий) было собрано 17 тысяч кубометров отходов, непосредственно связанных с пандемией.

Они обезврежены в ряде регионов - в Баку, Губе, Мингячевире, Агдаше, Лянкяране на специальных установках модульного типа.